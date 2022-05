Grosse ambiance mardi soir à la Sucrerie de Wavre. Les Girls in Hawaii ont livré un concert de deux heures pour le grand gala de l’ASBL Horizons Neufs.

C’est devant une salle comble de plus de 850 personnes, à la Sucrerie de Wavre, que les Girls in Hawaii se sont produits mardi soir. Un concert donné au profit de l’ASBL Horizons Neufs qui vient en aide à la personne déficiente mentale depuis plus de 50 ans. Initialement prévue le 7 décembre, la soirée avait été reportée à cause de la crise sanitaire. "Cette soirée de gala permet de réunir du monde autour d’Horizons Neufs et de faire connaître notre projet, explique Grégory de Wilde, directeur de l’association depuis 2014. Proposer une telle affiche est un réel honneur car les Girls sont une véritable référence sur la scène musicale belge. C’est aussi l’occasion d’offrir aux résidents une soirée qui leur est adaptée."



(...)