Les habitants de Braine-le-Château recevront leurs masques par la Poste la semaine prochaine © FB Brabant wallon J.Br.

Les masques commandés sont arrivés et d'autres seront mis en vente au prix coûtant dans les pharmacies de la commune.





Bonne nouvelle pour les Castelbrainois. Les masques tant attendus ont été livrés il y a quelques jours à la commune et ceux-ci seront très prochainement envoyés dans toutes les boîtes aux lettres via la Poste. En toute logique, ils devraient arriver chez vous dans le courant de la semaine prochaine. Dans cette enveloppe, vous trouverez donc deux masques par ménage ainsi qu'un document explicatif.



Mais ce n'est pas tout. En plus de ces deux masques, les habitants pourront également se procurer deux masques supplémentaires. Ceux-ci seront mis en vente au prix coûtant (un euro) auprès des quatre pharmacies grâce à un coupon que vous trouverez dans l'enveloppe contenant les masques offerts par les autorités communales.



En ce qui concerne les ménages de plus de quatre personnes qui souhaitent disposer de plus de masques, ils recevront un complément d'information dans les enveloppes distribuées afin d'en commander d'autres. "Nous aurions évidemment aimé pouvoir vous les faire parvenir plus tôt mais étions dépendant de facteurs extérieurs difficilement contrôlables", ajoutent les autorités communales castelbrainoises.