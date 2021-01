Il y a quelques semaines, Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez, était contacté par la Région afin de savoir s’il était prêt à mettre à disposition le Perwex, la salle polyvalente communale, afin d’y installer un centre de vaccination. Et sans surprise, la réponse coulait de source : “Bien évidemment, nous avons répondu par l’affirmative”, sourit le maïeur.

Ce lundi soir, Jordan Godfriaux a donc été mis au courant que le Perwex avait été retenu par la Région. Une décision plutôt logique d’après lui. “L’avantage, c’est que l’on peut facilement libérer le Perwex, continue le bourgmestre. C’est une salle qui appartient à la commune et qui dispose d’un parking aisé. De plus, nous sommes proches des grands axes de circulation, ce qui a certainement joué dans la décision finale.”

Et si un centre de vaccination sera prochainement installé dans la commune, les autorités communales continuent d’informer la population du mieux possible. “Bien avant de savoir qu’on serait sélectionné, nous avions dans l’idée de réaliser une grande vidéoconférence avec un spécialiste de la santé pour répondre à toutes les questions que les Perwéziens se posent. L’idée est de recevoir les questions des habitants, de leur répondre mais également de les rassurer et de revenir sur l’importance de la vaccination”, conclut Jordan Godfriaux qui organisera donc cela dans les jours (semaines) à venir.