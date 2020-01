"Ce qu'on veut c'est plus de transparance dans la filière car la rémunération n'est pas vivable."

Ce samedi, les agriculteurs membres de la Fédération wallonne de l'agriculture (Fwa), de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) et de l'Union des agricultrices wallonnes (UAW) ont mené une action de sensibilisation aux abords de quelque 80 grandes surfaces aux quatre coins de la Wallonie. Une action qui visait à sensibiliser le grand public sur les difficultés que rencontrent actuellement les agriculteurs wallons, obligés pour beaucoup de vendre à perte. "On voulait interpeller les consommateurs sur le fait que les prix de production ne sont pas couverts par le prix de vente et leur montrer la différence entre le prix "sortie à la ferme" et le prix que payent les consommateurs, indique Marianne Streel, la présidente de la Fwa. On veut une analyse économique de la filière et de l'éventuelle marge de chaque acteur qui se fasse en continu et pas tous les trois ans."

En Brabant wallon, les agriculteurs se sont rassemblés devant trois hypermarchés, dont le complexe Carrefour de Wavre. Une dizaine d'agriculteurs se sont postés devant l'entrée, aux côtés de leurs imposants tracteurs. "Devinez qui se sucre le plus ?"; "Devinez qui est la vraie vache à lait ?" étaient quelques-uns des slogans affichés sur les machines.

L'action fait suite à une première initiative des jeunes agriculteurs wallons, en décembre. La FJA avait alors installé des panneaux aux abords de grands-routes avec ces mêmes slogans. Un site dédié (www.lesdindonsdelafarce.be) a également été mis en ligne par la FJA, qui a décidé de taper sur le clou.

"On est au début de notre carrière et c'est très difficile de vendre du blé ou des bêtes à des prix corrects, ça couvre à peine nos prix de production, soupire Anne-Catherine Dalcq, vice-présidente de la FJA. On n'a pas envie de carrière sans perspective. On a des coûts de production qui suivent l'inflation alors que nos prix de vente ne suivent pas... On a fait le calcul : la viande bovine nous cûte en moyenne 5,50 euros le kilo et nous rapporte 4,75 euros. Le prix consommateur est de 17 euros le kilo. Ce qu'on veut c'est plus de transparance dans la filière car la rémunération n'est pas vivable. C'est interdit par la loi et pourtant on vend à perte. Il y a beaucoup de jeunes qui font des emprunts et se sentent coincés. Certains prennent un emloi dans un autre secteur. On reste motivé car on a la passion, on essaie de trouver des solutions. On va continuer nos actions tant qu'on a pas de solution."