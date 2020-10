Depuis que les étudiants sont rentrés dans leur kot, difficile de réduire les contacts et de garder les distances. D’autant plus que les soirées ont pu être maintenues et qu’après six mois sans avoir mis les pieds dans la cité universitaire, les étudiants n’ont qu’une envie : revoir et festoyer avec leurs amis.

Cependant, ces guindailles sont loin d’être les soirées habituelles, avant l’épidémie : elles doivent se dérouler assis, sont limitées dans le nombre de personnes, et ferment à 1 heure du matin.

Pour l’instant, que ce soit l’UCLouvain ou la police, personne n’a à redire sur la responsabilisation des cercles étudiants qui organisent des soirées : ceux-ci respectent les mesures imposées et veillent à ce que tout le monde les respecte.

Mais, puisque les étudiants doivent être assis à des tables qui sont en nombre limité, un grand nombre d’étudiants ne se trouve pas de place pour pouvoir faire la fête. Résultat : ceux-ci préfèrent rentrer à leur kot pour y faire la fête. Malheureusement, les règles sanitaires n’y sont pas vraiment respectées…

Et ces soirées "clandestines" risquent de se répandre. Au vu de l’évolution du nombre de cas de Covid, les mesures vont se durcir dans la cité universitaire. Selon nos informations, dans peu de temps, les cercles devront fermer à 23 h et au lieu d’être dix à table, ce sera maximum quatre. Pour faire respecter les règles, l’UCLouvain n’a qu’une seule solution, hormis la sensibilisation : augmenter les contrôles. Des agents de Securitas, société spécialisée dans la sécurité et engagée par l’université, passent déjà régulièrement dans les kots étudiants pour vérifier que les règles sont bien respectées. Bientôt, ces contrôles seront plus fréquents.