Les 20.000 masques commandés arriveront ce lundi à l'administration communale.

Après les habitants d'Ittre, les premiers Belges à recevoir des masques de leur commune, et ceux de Braine-l'Alleud jeudi dernier, ce sera au tour des Jodoignois de recevoir le précieux sésame. Ils seront livrés ce lundi à l’administration communale, indique la Ville. Ils seront mis sous enveloppe lundi et mardi. Les enveloppes sont étiquetées avec les noms, adresse et nombre de personne(s) de chaque ménage.

La distribution débutera dès mercredi par douze agents communaux. Il seront équipés de gants et de masques pour déposer les enveloppes dans chaque boîte aux lettres.

Pour rappel, le gouvernement fédéral et les entités fédérées se sont engagées lors du dernier conseil national de sécurité à fournir à chaque citoyen une protection en tissu normée couvrant la bouche et le nez. Aucune date n'a encore été avancée mais on parle d'une distribution en mai, d'après le ministre de la Défense, chargé par le Conseil des ministres d’acheter et de distribuer 12 millions de masques en tissu pour la population.