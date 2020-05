En plus des masques commandés, des masques créés par des bénévoles seront distribués.

La superbe équipe de bénévoles n’a pas ménagé ses efforts. En deux semaines de boulot « phénoménal », 10.000 patrons et 1.200 masques sont déjà sortis des machines à coudre. Mais comme le déconfinement se met tout doucement en place, il fallait pouvoir accélérer la distribution de ces masques. Du coup, la commune a passé une commande complémentaire, qui doit arriver ce mardi ou ce mercredi. « On a décidé de revoir notre copie au vu du déconfinement qui se rapproche pour pouvoir accélérer la distribution de masques, confirme Julie Peeters-Cardon, échevine lasnoise. On précise qu’il y en aura évidemment pour tout le monde. »

Une distribution qui se mettra en place dès ce jeudi – si les livraisons suivent bien - avec des commandes possibles via un formulaire présent sur le site internet de la commune ou via un numéro de téléphone : 02/634.18.05. Après une confirmation de disponibilité, les masques seront alors dispatchés au sein de 4 points de retrait dispersés sur le territoire de Lasne : le centre sportif de Lasne, celui de Maransart, l’école communale de Plancenoit ou encore la maison communale.

La totalité des masques commandés par la commune seront distribués gratuitement. Les masques réalisés par l’équipe des couturières seront proposés au prix de 2,5€. « Ou plus si les gens souhaitent donner plus, précise Julie Peeters-Cardon. On voulait les vendre symboliquement, au vu du boulot phénoménal réalisé par toute l’équipe. On précise évidemment que l’argent ainsi récolté sera reversé à l’ACS La Hulpe, en première ligne depuis le début de cette crise. »

Précisons encore que des masques enfants sont disponibles et que pour les bénéficiaires du CPAS, une livraison des masques via le service de repas à domicile est également possible.