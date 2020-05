Les bénévoles ont déjà fabriqué 12.000 masques.

Les opérations de solidarité lancées en vue de confectionner des masques se sont désormais multipliées. Mais à Rixensart, on avait vu les choses en grand, avec un objectif fixé à 20.000 masques. Un boulot titanesque pour une équipe de bénévoles, occupée depuis près d’un mois à fabriquer ces masques sans relâche. Depuis, un fameux stock a déjà pu être constitué. . « L’objectif était de fabriquer 20. 000 masques et je suis sure que l’on va y arriver. L’équipe est formidable et hyper emballée. Actuellement, ils en ont déjà préparé entre 11.000 et 12.000 masques. Ce qui est énorme, précise Patricia Lebon, la bourgmestre rixensartoise. On a déjà commencé à emballer une partie en vue de leur distribution. Mais on attend de recevoir une commande de la Région wallonne avant de la démarrer ».

Dans la pratique, cette commande doit arriver pour jeudi. « Si les délais sont respectés, on pourra alors commencer la distribution en début de semaine prochaine ».

Une distribution qui sera réalisée en plusieurs phases successives et assurée par le personnel communal. « Il faudra donc que les citoyens prennent encore un tout petit peu leur mal en patience. Mais une fois que tout sera prêt, chaque Rixensartois(e) aura 2, voire 3 masques à disposition - avec celui du Fédéral », conclut la bourgmestre.