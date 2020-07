Les riverains obtiennent gain de cause en recours. Les nuisances sonores dépassent la norme maximale imposée

Le comité de riverains s’est battu pour faire entendre leurs craintes, ils ont finalement été entendus par les ministres wallons de l’Environnement (Céline Tellier, Ecolo) et de l’Aménagement du Territoire (Willy Borsus, MR) qui ont conjointement refusé le volet car wash du projet d’immeuble mixte imaginé par la société Vlagan’Immo au niveau du RULO (le club de foot de Lasne).

« C’est un grand soulagement pour nous, réagissent les riverains. Ça montre aussi qu’on a eu raison de continuer la lutte. Et ça donne une belle leçon à tout le monde. »

Motif invoqué pour le refus : des nuisances sonores trop importantes pour le car wash – estimées à entre 80,8 et 94,2 décibels (et même 99,3 pour les « aspirateurs ») – contre les 50 décibels maximum autorisés dans une zone d’habitation par un arrêté du gouvernement wallon (4 juillet 2002).

Soulignons toutefois que le reste du projet : les deux commerces, le cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie, les trois appartements ainsi que le parking ont par contre été validé. « On prend acte de la décision des deux ministres, réagit Julie Peeters-Cardon pour Vlagan’Immo. On peut construire le bâtiment, mais sans le car wash. On verra ce que ça donnera, mais pour l’heure, on est en réflexion ».

Le comité de riverains, de son côté, ne voit plus aucune raison de s’opposer au projet. « Avec des commerces ou des bureaux à la place du car wash, il n’y a aucun problème, on l’avait toujours dit. On pourrait même imaginer un centre médical qui compléterait le cabinet de kinésithérapie », conclut le comité.