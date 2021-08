Rotor tournant, le NH-90 est à peine à une quinzaine de mètres au-dessus de l’eau qui retient désespérément la carcasse de la voiture. L’engin déploie toute sa puissance. Le souffle est tel qu’un nuage de gouttelettes se forme à la surface et les feuilles des arbres sont soufflées à des dizaines de mètres à la ronde. Tenu par une énorme sangle, le véhicule finit par sortir complètement de l’eau mais il ne décollera pas à plus d’un mètre de la surface. Le pilote tentera de le déplacer, en vain. Il finira par le ramener sur la berge.

Malgré la puissance du NH-90 et les tentatives du pilote et des équipes au sol, cette Jaguar emportée par les inondations restera encore quelque temps sur les berges de la Hoëgne, un affluent de la Vesdre, à Theux. "En temps normal, la voiture pèse deux tonnes mais ici, il y a de la boue dedans et l’eau s’est infiltrée dans les sièges, ce qui la rend beaucoup plus lourde, explique Marnik Marx, opérateur de cabine du NH-90 à Beauvechain. L’hélicoptère est capable de soulever des engins jusqu’à trois tonnes. Au-delà, c’est limite."

(...)