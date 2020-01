La Ville estime que continuer l’expérience est trop coûteux, le privé prendra le relais.

Au conseil communal de cette semaine, l’opposition a interpellé le collège sur le sort des "Nivelles Navettes". Il y a quelques années, elles sillonnaient les rues de la cité des Aclots pour permettre de ramener du monde dans le centre-ville depuis les quartiers périphériques, mais le succès avait été très mitigé.

Les deux véhicules, roulant au CNG, avaient dès lors pris de nouvelles fonctions : ils ne circulaient plus que le samedi, pour amener les clients sur le marché hebdomadaire. Mais depuis quelques semaines, a relevé l’opposition, on ne les voit plus.

Le bourgmestre Pierre Huart a confirmé : les pannes étaient fréquentes pour les deux navettes en bout de course, et le dernier devis pour les maintenir en fonction s’élevait à plus de 17 000 euros. Comme une dizaine d’usagers utilisaient encore cette solution, le jeu n’en valait plus la chandelle et le collège a décidé d’arrêter les frais. De toute façon, au mois de novembre, les deux chauffeurs avaient remis leur démission à la Ville.

Si les Nivelles Navettes ont définitivement disparu, cela ne veut pas dire que les citoyens qui n’ont pas de voiture à disposition et qui voudraient se rendre en centre-ville n’auront plus de solution. Le bourgmestre Pierre Huart a précisé qu’un projet va être mis en place avec la collaboration du secteur privé. Tout n’est pas encore finalisé mais le nouveau système pourrait être opérationnel vers la mi-mars.