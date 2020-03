Quelque 110 bébés ont été accueillis par le collège communal.

Entre les gazouillis et les babillages, le collège communal wavrien recevait dimanche à la salle communale Jules Colette à Bierges les petits concitoyens nés entre le 1er avril 2018 et le 30 novembre 2019. Sur les 267 filles et 280 garçons nés durant cette période, quelque 110 bébés ont répondu présent à l’invitation de la ville. Cette année, Wavre est exactement dans la moyenne nationale avec 49 % de filles et 51 % de garçons. Dernière statistique : les prénoms donnés le plus souvent durant cette période sont Chloé pour les filles et Adam pour les garçons.

© Geerts



Les petits invités d’honneur ont tous reçu un petit cadeau : une cape de bain confectionnée par les Dames de l’Ouvroir pour les plus petits et un jouet en bois pour les plus grands. Des roses et des chèques-cadeaux à dépenser dans les commerces wavriens ont également été distribués.

© Geerts



L’échevine en charge de la Petite enfance en a profité pour énumérer les différents milieux d’accueil de la ville mais aussi pour faire le point sur le projet de crèche de 24 places (avec une extension possible de 24 autres places) dans le zoning Nord de Wavre. “Lancé il y a trois ans, le projet a pris un retard considérable suite à des difficultés administratives avec la Région wallonne”, a regretté Carine Hermal. Un nouveau marché public sera lancé dans les prochaines semaines et on espère un début des travaux en septembre prochain. L’ouverture est quant à elle espérée pour fin 2021.