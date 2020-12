Avant les fêtes de fin d’année, le Plan de cohésion sociale de la commune de Villers-la-Ville a fait appel aux citoyens, aux associations et aux écoles.

Il s’agissait notamment de remplir des “shoe box” (des boîtes à chaussures) avec de la nourriture non périssable afin de distribuer des colis aux personnes aidées par l’association Saint-Vincent de Paul et à des familles en difficultés soutenues par le CPAS.

À côté de cette opération Shoe Box, il y avait aussi des “Kids Box”, destinées aux enfants et comprenant des jouets et des habits.

Un succès puisque quelque 40 Kids Box (en plus de 250 Shoe Box) ont été livrées il y a quelques jours au sein de l’asbl La Châtaigneraie, située à Ottignies.

“Nous avons consulté un listing des institutions proches de Villers et qui aident les jeunes, explique l’échevine des affaires sociales, Delphine Haulotte. La Châtaigneraie est une asbl qui accueille en résidentiel des enfants placés en dehors de leur famille sur décision judiciaire. Nous les avons contactés et ils ont marqué leur accord.”

La Maison Maternelle de Court-Saint-Etienne bénéficiera aussi de la générosité des Villersois. La commune a aussi récolté pas mal de jouets que les habitants, après avoir fait le tri durant les confinements, ont décidé de donner.

“Les gens n’ont plus envie de jeter ce qui peut encore servir : on réfléchit à un service qui permettrait de continuer de manière plus permanente”, explique Delphine Haulotte.