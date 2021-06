Le 28 juin 2011, Orp-Jauche subissait les pires inondations de son histoire. Ce mardi soir, dix ans plus tard, l’entité de l’est du Brabant wallon s’est à nouveau retrouvée sous eau à plusieurs endroits. Une cinquantaine d'habitations ont été touchées par des inondations. Heureusement, les niveaux d’eau n’ont pas atteint ceux de 2011, mais il est quand même tombé jusqu’à 65 litres d’eau par m² en 20 minutes.

À Jauche, Jean-Claude évacuait encore mercredi matin la boue qui a envahi sa cave de sa maison située à l'avenue Adrien Stas. "L’eau est arrivée très vite dans la cave. Il y avait de la boue jusqu’à 35 cm de haut, dans toute ma cave qui fait 96 m². J’ai déjà eu de l’eau il y a quinze jours, mais ce n’était pas autant. C’est déjà la troisième fois que je vis des inondations depuis 1988 mais cette fois, c’est la pire." Pour lui, il s’agit de boue charriée par l’eau depuis les champs d’Énines. "Les cultures n’absorbent plus l’eau tellement la terre est écrasée par le poids des machines."

Le centre d’Orp a également été touché. Plusieurs habitations et caves ont été inondées le long de la rue de la Station. C’est le cas chez Francine, 87 ans. Toute sa maison, y compris sa chambre à coucher, a été envahie par la boue, qui n’est heureusement pas montée très haut. Ce mercredi, toute la famille aidait au nettoyage, comme en 2011. "Cela fait dix ans que l’on se bat pour qu’il y ait des aménagements contre ces inondations, mais rien ne bouge, peste sa petite-fille, Mélisandre. Les rivières ne sont pas dégagées et les égouts ne sont pas curés. On en a marre, il faut penser aussi aux commerçants."

© Geerts

Le voisin, Frédéric, n’a pas eu de boue dans son habitation un peu surélevée par rapport à la route, mais il y a eu jusqu’à 50 cm de boue dans sa cave. Mercredi matin, il évacuait avec son papa, Jean avec une pompe. "Les canalisations sont saturées et ont rejeté l’eau dans les habitations. C’est un effet de vases communicants, explique-t-il. On a ouvert les taques et les égouts sont encore remplis à moitié. Il n’y a plus qu’à attendre que ça redescende pour pouvoir vider la cave."