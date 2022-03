Les Paralympic’s, ces Olympiades placées sous le signe de l’inclusion Brabant wallon Michel Demeester © EdA

L’IncluKap est un kot-à-projet de l’UCLouvain. Il prône l’inclusion des jeunes adultes de 18 à 35 ans présentant un handicap mental léger. "Deux fois par mois, nous organisons des activités sportives, des sorties, karaoké, cuisine… Le but est d’inviter les étudiants à ces activités au cours desquelles tous participent ensemble", souligne Teresa Ortiz de la Torre, présidente de l’IncluKap. Les Paralympic’s sont organisés chaque année au complexe sportif de Blocry. "Il s’agit d’une journée sportive au cours de laquelle les équipes s’affrontent sur sept épreuves. Les équipes rassemblent quatre étudiants et deux personnes présentant un léger handicap. Les épreuves sont adaptées pour que tous les participants, étudiants et autres, puissent prendre du plaisir. Nous collaborons avec l’ASBL Gratte. Elle organise également des activités pour les personnes handicapées. Les participants à la journée Paralympic’s sont ses affiliés."