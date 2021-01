Il paraît que ce lundi était le "Blue Monday", le jour le plus déprimant de l’année. Pas pour tout le monde à Villers en tout cas puisque certains ont reçu en soirée des produits de bouche et un prix pour récompenser leur contribution à l’embellissement de leur quartier durant les fêtes de fin d’année.

En effet, dans cette période morose où le coronavirus a gâché la vie des familles, la commune avait pris pour la première fois l’initiative d’organiser un concours de décorations de Noël. Une cinquantaine de participants ont joué le jeu et un comité composé de représentants du collège, du conseil communal, du syndicat d’initiative et du Cercle des artistes et des artisans ont arpenté les rues de l’entité pour rencontrer les candidats et prendre des photos des façades illuminées.

Des critères stricts avaient été définis pour attribuer les prix : la créativité, l’harmonie des couleurs, la vision d’ensemble, l’originalité et le "dosage" de la quantité (proportion). Le premier prix a été remis lundi soir à Fabienne Demaré, pour la décoration de sa façade à la rue Grosse Boule, à Sart-Dames-Avelines.

"Cela fait dix ans que je n’avais plus décoré à l’extérieur mais cette année, j’avais envie de mettre un peu de lumière dans le quartier, explique-t-elle. Je l’ai aussi fait pour mes petites-filles, qui ont adoré !"

Suivent dans le classement établi par le jury les décorations imaginées par Eric De Causemacker à la drève des Savoyards à Tilly, et celles de la famille Michiels, dans le quartier 1815.