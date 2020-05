Agitation cet après-midi sur la chaussée de Namur à Wavre.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont signalé la présence de policiers, armes à la main, ce vendredi après-midi. D'après une témoin, ceux-ci auraient arrêté un couple, qu'ils ont séparé et fouillé. "Ils recherchent un homme d'une cinquantaine d'années armé d'un révolver se promenant dans Wavre, commente-elle. Ils ont cherché l'arme en-dessous des voitures et bloqué la rue. Cela a pris 10 minutes tout au plus."

Contacté, le chef de corps confirme que les policiers wavriens ont été appelés à la chaussée de Namur, à hauteur de la station Lukoil ce vendredi vers 17 heures, suite aux agissements suspects d'un homme prétendument armé. Celui-ci n'aurait toutefois pas commis de fait répréhensible. Les policiers ont effectivement regardé sous les voitures à la recherche de l'arme en question mais le chef de zone dément par contre des fouilles corporelles. Les policiers n'ont finalement rien trouvé.