Les pompiers brabançons mobilisés toute la journée pour une vingtaine d'interventions Brabant wallon Belga Les pompiers brabançons ont été mobilisés durant toute la journée de mercredi pour effectuer une bonne vingtaine d'interventions liées aux intempéries, a-t-on appris en fin d'après-midi auprès de la centrale nivelloise de leur zone de secours. © DR

Les premiers appels à l'aide ont été enregistrés peu après 9h00, notamment pour des arbres et des branchages qui encombraient des voiries ou des avaloirs bouchés.



Les secteurs de Braine-l'Alleud, Jodoigne, Nivelles et Wavre ont été concernés. D'importantes quantités d'eau ont été observées sur la nationale 25 à hauteur de Genappe. Des équipes se sont aussi déployées sur l'autoroute A 54 à Petit-Roeulx, en direction de Charleroi.



Des arbres ont encore dû être dégagés sur la voie publique à Court-Saint-Étienne et dans l'entité d'Ottignies/Louvain-la-Neuve.



Le calme semblait revenu vers 17h30, a indiqué un porte-parole de la zone de secours à l'agence Belga.