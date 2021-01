Voilà une semaine qu'Émilie entendait du bruit, chaque soir, dans la cheminée de sa maison. L'habitante d'Orp-Jauche a d'abord pensé à des rongeurs qui se seraient retrouvés coincés et avaient tenté de les déloger, en vain. C'est finalement ce lundi soir qu'elle a finit par découvrir ce qui se cachait dans le conduit de sa cheminée. "

Quelque peu perdue, la Jauchoise est allée chercher l'aide de sa voisine. Elles ont finalement appelé les pompiers de Jodoigne qui sont venus secourir l'animal. La chouette n'a pas été blessée mais était visiblement bien fatiguée et remplie de suie. Une fois relâchée de hors, elle s'est secouée deux-trois fois et s'est tout de suite envolée. Émilie a filmé la "chouette" scène qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux et montrée à ses enfants qui ont malheureusement raté le spectacle.