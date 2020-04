Pour le chef de corps, des camions de pompiers devant les hôpitaux, ce n’est pas nécessaire.

De manière régulière, les policiers remercient publiquement le personnel soignant qui est en première ligne dans la bataille contre le coronavirus. De plus en plus de photos et de vidéos sont partagées par les internautes, montrant notamment des véhicules de police actionnant gyrophares et sirènes devant les hôpitaux du Brabant wallon.

Cela se fait à Ottignies, à Braine-l’Alleud et à Nivelles, mais la vidéo mise en ligne pour montrer les voitures de la police locale lundi soir devant l’hôpital de la cité des Aclots a fait réagir quelques pompiers. Eux aussi souhaiteraient participer à cet élan mais c’est impossible.

Un mail interne a rappelé la semaine dernière aux pompiers nivellois qu’il est interdit de déplacer les véhicules pour se rendre devant les hôpitaux à 20 heures, glissant au passage que l’utilisation d’un véhicule de service sans autorisation est considérée comme une faute grave.

De quoi refroidir les frondeurs, mais par contre, le même message précise que rien n’empêche les pompiers d’organiser quelque chose de semblable sur le parking de la caserne. Ce qui, pour un des hommes de feu que nous avons contacté, ne correspond pas vraiment à l’esprit de ce type d’hommage au personnel de l’hôpital…

Commandant de la zone de secours du Brabant wallon, le major Philippe Filleul confirme mais nuance. L’idée n’est pas de sanctionner, mais de rester dans l’esprit des mesures de distanciation sociale en ne mettant pas plusieurs hommes dans les véhicules pour rouler jusqu’à un hôpital alors qu’il ne s’agit pas d’une mission essentielle.

"Il me semble que cela peut se faire sans problème devant les casernes : avec les réseaux sociaux, on peut ensuite faire circuler les images, précise le commandant de la zone de secours. Nous sommes nous aussi en première ligne, en permanence, pour faire le job. Aller devant les hôpitaux à 20 heures alors que nous y effectuons des transferts tous les jours, je ne comprends pas trop…"