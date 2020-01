Pas adapté et potentiellement plus cher pour le citoyen, le nouveau système de récolte des déchets inquiète beaucoup !

À quoi pensiez-vous lorsque vous avez voté à l’unanimité le remplacement des sacs actuels par deux conteneurs à puce ? ", a demandé Aurore Joly au conseil communal rixensartois ce mercredi. " Ce système n’est pas mauvais, mais pas adapté à la réalité de Rixensart. Car, s’il veut mettre tous les citoyens sur le même pied d’égalité, dans la pratique c’est impossible. Il aurait fallu laisser le choix aux citoyens d’opter pour les conteneurs ou les sacs biodégradables."

Pour Aurore Joly, le système des conteneurs pèsera plus sur le portefeuille des citoyens, car ceux-ci ne pourront pas mettre en pratique la diminution de 30 % des déchets - recommandée par la commune pour que les citoyens fassent des économies par rapport au système actuel. "Le système est plus cher pour le citoyen - dans mon cas ce serait près de 2,5 fois ce qu’on paie aujourd’hui - sauf si on diminue le volume de nos déchets de 30 %, continue Aurore Joly. Mais comment voulez-vous faire un compost par exemple dans un appartement ?"

Dans le même ordre d’idées, limiter les levées (pour éviter une surfacturation) poserait des problèmes d’hygiène évidents dans des immeubles. Sans oublier la réalité de certains ménages. Pour lesquels la priorité n° 1 ne serait pas de réduire leurs déchets (comme les personnes isolées avec enfants et déjà débordées, etc.). "Nous avons opté pour la solution avec deux conteneurs car c’était la plus efficace, celle qui répondait le mieux à nos objectifs environnementaux et la plus adaptée à la majorité de nos ménages, a rétorqué Sylvie Van Den Eynde, l’échevine rixensartoise en charge des Déchets. Même si on était conscients que des dérogations seraient nécessaires, et accordées, on ne veut pas pour autant d’un système à la carte, ce serait ingérable."

Selon l’échevine, 12 % des ménages en bénéficient déjà à Rixensart. Un pourcentage qui pourrait encore augmenter car, contrairement à ce qu’entendait Aurore Joly, la liste des dérogations n’est pas arrêtée. "Le numéro vert : 0800/11.251 est accessible mais débordé, par contre il existe aussi l’adresse mail : zero.dechet@rixensart.be."