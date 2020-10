Dernièrement, une petite polémique est survenue sur les réseaux sociaux à la Hulpe, après l’annonce d’un projet immobilier annoncé du côté du Chemin Long. Un projet qui, sans rentrer dans les détails, imagine la construction de 15 maisons unifamiliales, réparties en 5 blocs de 3 maisons mitoyennes.

Ce qui a fait tiquer certains habitants : le côté “prix modérés” affiché par le dossier porté par la SA In Advance. Liste Citoyens, l’un des partis de l’opposition, désirait également obtenir des précisions sur le dossier, estimant que l’argument du prix servait à faire passer le dossier, sans qu’il ne soit réellement modéré.

Pour éteindre la polémique, l’échevin de l’Urbanisme, Xavier Verhaeghe, a dès lors procédé à une présentation complète du dossier lors du conseil communal virtuel de ce mardi. Elle est visionnable via la vidéo du conseil et sera bientôt postée sur le site web communal et la page Facebook.

Entre toutes les précisions apportées, celles autour des prix avaient le mérite d’être claires. Pour le terrain, on en est à 140€ du m2 (contre 350-400€ du m2 aux alentours) et un prix de vente total compris entre 296.000 € et 370.000€ HTVA. “Soyons clairs, ce n’est pas bon marché, mais ça reste raisonnable pour La Hulpe. Les prix annoncés sont en dessous de celui du marché. 2.000 euros du mètre carré contre 4.000 euros pour des maisons similaires aux alentours, détaille Xavier Verhaeghe. Surtout que les constructions bénéficieront d’une bonne qualité énergétique. Alors, non ces logements ne seront pas accessibles à tout le monde, on est d’accord. Mais ça reste modéré pour la région.”

Pour retrouver de telles perspectives, rappelons que la commune de La Hulpe étudie les possibilités du site de La Poste, notamment, avec des prix annoncés 15 ou 30 % moins chers et des appartements 1,2 ou 3 chambres.