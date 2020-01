Grande nouvelle pour l’école Ouverte de Lasne. Après plus de dix ans de discussions entre la commune, le pouvoir organisateur (PO), les parents d’élèves et l’agriculteur, une convention a été signée entre ce dernier et la commune. Dans la pratique, les champs de maïs environnants vont être remplacés par de l’herbe. Du coup, des produits phytosanitaires (pour éviter d’employer leur synonyme à connotation tellement plus négative de "pesticides") n’y seront plus répandus. Et ce pour une période de quatre ans (jusqu’au 31 décembre 2023).

"Je tiens à saluer le travail de longue haleine des parents d’élèves, du PO et de la commune, qui a tenu à merveille son rôle de médiation en la matière ", se réjouit Nicolas Maron, le directeur.

(...)