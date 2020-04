Face aux couacs à répétition, l'in BW a décidé de laisser les usagers se rendre aux recyparcs avec et sans rendez-vous ce jeudi.

Pour la réouverture des recyparcs ce mercredi, le système de prise de rendez-vous n'était pas opérationnel sur le site de l'in BW, l'intercommunale propriétaire des parcs. Les usagers ont donc pu accéder aux parc sans avoir réservé leur passage au préalable.

La fonctionnalité a finalement été disponible mercredi dans le courant de l'après-midi mais, suite à un nouveau bug informatique, elle a été suspendue en fin de journée et ce jusqu'à ce jeudi matin. Certaines personnes ont pu toutefois prendre rendez-vous, durant les rares moments où le site fonctionnait.

Résultat, face à ces couacs à répétition, l'in BW a décidé de laisser les usagers se rendre aux recyparcs avec et sans rendez-vous ce jeudi. Toujours aux mêmes conditions : ouverture aux horaires habituels, uniquement pour les papiers-cartons et les déchets verts. Une seule matière pourra être déposée par passage (donc soit des papiers-cartons soit des déchets verts) pour réduire le temps de passage. Le volume maximum par dépôt est de 2m³. Une seule personne sera autorisée par véhicule et le port du masque est obligatoire tant pour les clients que pour le personnel.

Depuis 10 heures ce jeudi, la prise de rendez-vous semble fonctionner sur le site. L'intercommunale annonce dès lors que les recyparcs seront uniquement accessibles sur rendez-vous ce jeudi.