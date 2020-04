Dans un premier temps, seuls les déchets verts et les papiers-cartons seront acceptés.

La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier l’a annoncé ce vendredi : une réouverture partielle et progressive des recyparcs wallons a été décidée après concertation avec les intercommunales, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie et les syndicats. La ministre a édité une circulaire fixant une série de lignes directrices pour encadrer la réouverture des recyparcs, comme le type de flux de déchets acceptés, les conditions d’accueil des citoyens et les garanties pour assurer la sécurité de tous.

Les intercommunales wallonnes n’avaient pas encore reçu la circulaire durant la journée de vendredi mais ça n’a pas empêché celle du Brabant wallon, in BW, de plancher sur la réouverture de certains de ses parcs. À la sortie d’une réunion de concertation syndicale ce vendredi après-midi, on pouvait déjà avancer qu’une réouverture des recyparcs dès lundi serait exclue dans la province. Il est plutôt envisagé de rouvrir certains parcs à partir de mercredi prochain. Combien ? Minimum dix, et les plus importants d’abord. L’in BW ne s’avance pas encore sur ceux qui rouvriront, ça dépendra aussi du nombre de préposés volontaires pour reprendre le travail. Ils seront consultés dans les prochains jours.

Mais cette réouverture partielle se fera sous certaines conditions, pour éviter un scénario comme en Flandre où les usagers ont pris d’assaut certains recyparcs à leur réouverture la semaine dernière. " On essaie de mettre en place un système pour éviter des files de 150 personnes, on est donc occupés à développer des prises de rendez-vous en ligne, indique Étienne Offergeld, directeur du département déchets à l’in BW. C’est une mesure à finaliser au plus tard 24 heures avant l’ouverture et ça s’appliquera à tous les parcs qui rouvriront. "

Pour assurer les mesures de distanciation sociale qui s’imposent, les usagers devront venir seuls, seules cinq personnes pourront entrer dans le parc simultanément et il ne pourra jamais y avoir plus d’un usager par conteneur. Tous les types de déchets ne seront pas acceptés (lire ci-dessous).

Quant aux mesures d’hygiène, les préposés recevront tous des masques, du gel, des solutions désinfectantes pour les surfaces et des gants. Des visières ont été commandées mais si elles n’arrivent pas d’ici la semaine prochaine, le personnel portera ses lunettes de protection, le temps que la commande arrive.

Seulement les déchets verts et papiers-cartons

Ne vous précipitez pas trop vite aux recyparcs avec les trouvailles récupérées lors du rangement de votre grenier. Car tous les déchets n’y seront pas acceptés. Dans un premier temps, seuls les conteneurs de déchets verts et de papiers-cartons seront accessibles au public. La raison ? D’abord, parce que les agents ont constaté lors des collectes en porte-à-porte que les papiers et cartons débordaient dans les maisons, les quantités ayant même doublé. À tel point qu’il a été compliqué pour eux de mener à bien leurs tournées. Ensuite, parce qu’il faut souvent être à plusieurs pour manipuler les encombrants ; or, ça entrerait en contradiction avec les mesures de distanciation. " Si les gens adoptent toutefois les bons comportements, on pourra envisager l’élargissement aux autres fractions", conclut Étienne Offergeld pour l’in BW.