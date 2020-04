Ceci afin d'éviter les dépôts sauvages, qui se multiplient dans les terres agricoles.

Un accord a été trouvé ce jeudi entre la CSC Services publics et l'intercommunale in BW, propriétaire des recyparcs du Brabant wallon. "Afin de préserver la sécurité des travailleurs et de répondre à la demande de la ministre de l’Environnement Céline Tellier, nous avons pu obtenir un accord suite aux propositions du Bureau exécutif de l’intercommunale", annonce le syndicat chrétien dans un communiqué.

La réouverture des parcs à conteneurs de Wallonie était prévue le 7 avril et, face au nombre croissant de dépôts clandestins, le cabinet de la ministre s'était dit favorable à une réouverture partielle des recyparcs. Le syndicat chrétien s'y était vivement opposé, menaçant d'un préavis de grève. Il craignait pour la santé du personnel.

Mais après une concertation avec la direction de l'in BW, un accord a pu être trouvé. "Nous nous réjouissons que les recyparcs du Brabant wallon ne seront pas ouverts à partir de ce lundi 6 avril !, s’exclame Xavier Lorent , secrétaire régional de la CSC. Les conditions d’ouverture des recyparcs ne pourraient pas être réunies dans un délai aussi court. Les travailleurs ont accepté de venir en aide aux communes dans la gestion des déchets illégaux !"

Les modalités doivent encore être déterminées, mais un accord a été trouvé : « La direction propose de n’ouvrir les parcs qu’une fois par semaine et uniquement aux communes afin de pouvoir déposer dans les recyparcs les déchets illégaux ramassés. Cela devrait permettre de lutter provisoirement contre l’augmentation des dépôts illégaux », explique Xavier Lorent. Ces modalités devront répondre aux exigences du Conseil national de sécurité et de l’assurance que la sécurité des travailleurs sera assurée.

Et le permanent de continuer : « Nous nous réjouissons que la direction de l’INBW a compris les inquiétudes de ses agents et travaillent de concert avec les organisations syndicales pour sortir de cette crise ! Dans ce contexte, nous pouvons lever le préavis de grève au sein de l’intercommunale du Brabant wallon. Nous continuons d’avoir des contacts permanents avec la direction tout au long de cette situation. »