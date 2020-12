La patrouille acrobatique de la composante Air, les Red Devils, et ses cinq Siai Marchetti effectueront jeudi un survol de la Belgique à l'occasion d'un tour d'honneur et d'encouragement pour le personnel soignant et les personnes isolées en cette période de pandémie, a annoncé mardi le ministère de la Défense.

Des personnes mises à l'honneur par la Défense embarqueront à bord des appareils, à la décoration rouge vif, avec les couleurs nationales sous les ailes, qui décolleront et atterriront sur la base d'attache à Beauvechain.

Ils survoleront des hôpitaux, des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, a précisé le ministère dans un communiqué.

Ce survol est une initiative de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder qui, en ce dernier jour de l'année, souhaite mettre à l'honneur les personnes qui travaillent au profit de ceux qui ont besoin de soins.

"Je souhaitais une action symbolique de la Défense pour celles et ceux qui travaillent au nom de la solidarité collective dont nous avons tous besoin. Cette action est aussi symbolique pour pallier l'absence de feu d'artifice national - incompatible avec les restrictions sanitaires. Plutôt que d'aller voir les couleurs dans le ciel nocturne, ce sont celles de cinq Marchetti qui viendront à vous", a-t-elle expliqué dans ce communiqué.

Les passagers récompensés seront des membres du personnel soignant - deux civils et deux membres du personnel de la Défense -, dont des infirmiers.

Ce vol entre dans le cadre des heures d'entrainement prévues pour chaque pilote de la Défense. "En raison de l'autonomie de vol du SF260 Marchetti, il n'est pas possible de survoler les provinces du Luxembourg ni de la Flandre occidentale", a prévenu la Défense.