Les Rencontres Médiévales de Braine-le-Château sont annulées et reportées... à 2022!

La crise sanitaire a eu raison de l'organisation de cet événement qui draine des milliers de personnes à chaque édition.





La 26e édition des Rencontres Médiévales de Braine-le-Château devait se tenir du 11 au 13 septembre prochain dans la commune mais finalement, il n'en sera rien. En effet, à cause de l'épidémie de Covid-19, les organisateurs n'ont eu d'autre choix que d'annuler cette festivité qui attire plusieurs milliers de personnes. "C'est une décision difficile à prendre mais qui, dans le contexte actuel, à un moment où des milliers de personnes luttent contre la maladie, est guidée par notre devoir, en tant qu’organisateurs, de ne prendre aucun risque et de ne mettre en danger aucun participant à l’événement", expliquent les organisateurs.



Et pour cause: même si les grands rassemblements sont interdits jusqu'au 31 août, une éventuelle reprise ne laissait pas le temps aux organisateurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous. "Si les événements de grande ampleur sont interdits dans notre pays jusqu’au 31 août, comment aurions-nous pu prendre le risque, quelques jours plus tard, de rassembler près de 35.000 personnes sans savoir si la situation sanitaire de notre pays sera redevenue propice à l’organisation d’un tel événement? Et comment le préparer en amont, avec l’aide de nombreux bénévoles, dans un contexte aussi incertain?"



La décision qui s'imposait était donc une annulation de cette édition 2020 et un report à... 2022. La 26é édition se tiendra du 9 au 11 septembre 2022. "Ce report nous permettra d’offrir un événement du même niveau de qualité que celui que chacun attend, dans les meilleurs conditions possibles, continuent les organisateurs. Nous avons conscience de la déception des milliers de fidèles visiteurs à cet événement incontournable. Nous savons également les difficultés que ce report pourrait engendrer pour les nombreuses associations qui grâce aux Médiévales bénéficient d'un souffle financier non négligeable. Nous tenons également à affirmer notre soutien à l'ensemble des artisans et artistes qui, à chaque édition, rendent les Médiévales plus belles. Ceux-ci traversent actuellement une période extrêmement difficile. Tout sera mis en œuvre pour pouvoir reprogrammer ces artistes lors de la prochaine édition."



Les Rencontres Médiévales reviendront donc dans deux ans et nul doute que l'attente rendra cet événement encore plus grand que ce qu'il n'était déjà actuellement.