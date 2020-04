Des tablettes pour ne pas perdre le contact.

Par bonheur, et tout le monde croise les doigts pour que cela dure, le coronavirus n’a pas franchi les portes de la maison de retraite Nos Tayons, à Nivelles. Ce qui n’empêche évidemment pas que des précautions très strictes soient prises au quotidien pour éliminer un maximum de risques : masques, gants et pédiluve à l’entrée pour le personnel, prise de température… et évidemment suppression des repas en commun ainsi que des visites des familles.

Inévitablement, même si tous les résidents n’ont pas la chance d’avoir des proches qui venaient les voir régulièrement auparavant, certains se retrouvent fort isolés. Et les coups de téléphone sont parfois frustrants. Pour cette raison, le CPAS de Nivelles, qui gère l’établissement, a imaginé d’utiliser les nouvelles technologies et de mettre sur pied un système de vidéoconférence.

Deux tablettes (une par étage) sont utilisées, et deux autres sont en cours d’achat pour encore améliorer le système. Les familles sont averties et la communication est établie via Skype, avec l’aide d’une assistante qui passe de chambre en chambre, toujours avec toutes les précautions d’usage évidemment.

"Et pour les familles qui préfèrent une communication via WhatsApp, le personnel peut prêter un GSM, précise la présidente du CPAS, Colette Delmotte. Ce système de tablette pour contacter les familles était déjà envisagé avant, et la crise sanitaire a précipité les choses. Ce n’est pas évident pour certains de nos 120 résidents, mais tout le monde se serre les coudes."