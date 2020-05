Une quarantaine de restaurateurs de Bruxelles, du Brabant wallon et du Brabant flamand ont mené une opération coup-de-poing ce jeudi sur la Grand-Place de Bruxelles (lire en page 9). Ils ont déposé plus de 800 vestes de cuisiniers au sol pour symboliser la mort imminente du secteur, fermé depuis bientôt 60 jours. La date du 8 juin pour une réouverture éventuelle et partielle a été évoquée mais les restaurateurs souhaitent davantage de clarté sur les mesures de déconfinement qui leur sont réservées.

Parmi les restaurateurs présents sur la Grand-Place, plusieurs tiennent des établissements dans le Brabant wallon. Et même s’ils sont bien implantés et bénéficient d’une bonne réputation, les patrons ne sont pas sereins pour autant. Car il faudra suffisamment de clients à la réouverture pour pouvoir absorber les coûts souvent exorbitants pour certaines grandes maisons.

(...)