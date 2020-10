Les réunions d'informations concernant le projet Jaurdinia à Court-Saint-Etienne et Mont-Saint-Guibert sont annulées Brabant wallon J.Br. L'évolution critique de la crise sanitaire a poussé les autorités communales à demander un report des deux réunions. © Geerts

Ces 28 et 29 octobre, Court-Saint-Etienne et Mont-Saint-Guibert devaient organiser une réunion d'informations concernant le projet Jaurdinia, à cheval sur les deux communes. L’idée est d’y préparer le terrain pour, à terme, faire sortir 120 logements de terre.



Malheureusement, la situation sanitaire inquiétante a poussé les autorités communales des deux communes à annuler ces deux réunions d'informations préalables à la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement. Pour rappel, ces réunions étaient prévues le mercredi 28 octobre à 18h30 et à 20h30 en la salle de la Ferme de Beaurieux, rue Saussale 2 à Court-Saint-Etienne et le jeudi 29 octobre à 18h00 en la salle "The Gate", rue du Fond Cattelain 2 à Mont-Saint-Guibert, dans l’Axis Parc.



Les citoyens qui s’étaient inscrits en ont été directement avertis et les informations relatives à la suite de la procédure seront communiquées ultérieurement.