Des élèves de rhétos ont reçu 7 000 casques de réalité virtuelle à prêter pour visiter l’UCLouvain via une plongée en 360° du campus. Une expérience inédite pour ces éventuels futurs étudiants, qui a pour objectif de leur permettre d’y voir plus clair dans leur choix d’études en s’immergeant sur les lieux mais aussi en testant les cours qu’ils souhaitent. L’UCLouvain organise en effet des séances de cours ouverts du 15 au 19 février, c’est-à-dire pendant les vacances de Carnaval, de 9h à 18h. “Ces casques ont été envoyés aux rhétos qui en ont fait la demande. Ils sont en carton et montables très facilement. Il suffit d’y insérer son smartphone et de suivre le cours sur la plateforme dédiée”, explique Perrine Drygalski, chargée de la promotion des études à l’UCLouvain

Le choix de se diriger vers une alternative virtuelle est bien évidemment une conséquence de la crise sanitaire. Mais pas question de laisser tomber les futurs étudiants. C‘est pourquoi l’UCLouvain leur propose des moments de dialogue avec les professeurs mais aussi avec des étudiants ambassadeurs de différentes facultés. Ces derniers ont aussi pour mission de rassurer les élèves sur leur future vie étudiante, sur les cours, et pour partager leur expérience personnelle. Les casques de réalité virtuelle leur permettront ensuite de visiter le campus pour tenter de les immerger dans l’ambiance. “On voulait leur proposer quelque chose qui ressemble à la réalité”, explique Perrine Drygalski. Ils auront la possibilité d’y voir les auditoires, les laboratoires et les bibliothèques..

L’UCLouvain organise également des conférences live spécifiquement pour les rhétos afin de leur expliquer le fonctionnement de l’université, et des ateliers d’orientation, organisé par le centre d’information et d’orientation (CIO), pour les aider dans leur choix d’études et les informer sur les filières et les débouchés possibles. Pour ce faire, les étudiants auront des entretiens individuels et accès à des tests en ligne.