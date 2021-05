Ça a été le choc quand on a appris que le second permis avait été accordé et on est toujours autant stupéfaits aujourd’hui. " L’incompréhension règne du côté du collectif de riverains "AvantiChâteauRix". Opposés au projet de la tente événementielle, mais pas à la rénovation du château, ces riverains n’acceptent pas la décision de la commune de Rixensart, qui a accordé un second permis d’environnement à la Fondation Merode-Rixensart.