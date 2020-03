Destinées aux seniors, ces boîtes jaunes sont un outil précieux pour les secours.

À l’image de ce qui se fait dans d’autres communes, Rixensart a décidé de lancer ses propres "boîtes jaunes" ou "Rix’Santé". Destinées aux 65 ans et plus et disponibles depuis cette semaine, ces "Rix’Santé" ressemblent comme deux gouttes d’eau à des boîtes à tartines, mais leur impact peut être vital.

"Ces boîtes peuvent clairement sauver des vies, explique Gaëtan Pirart, l’échevin en charge des Aînés à Rixensart. Les ‘Rix’Santé’ sont placées dans le frigo et un autocollant apposé sur celui-ci signale leur présence aux services de secours par exemple. Qui gagnent alors un temps précieux, surtout en cas d’urgence."

Car à l’intérieur, ces boîtes jaunes renferment en réalité des fiches informations, remplies par les Rixensartois accompagnés de leur médecin traitant. Vitales en cas d’accident ou de disparition, ces boîtes jaunes sont disponibles gratuitement dans toutes les pharmacies de Rixensart ainsi qu’aux guichets Population de la maison communale.

Pour pouvoir en bénéficier, deux conditions sont toutefois à remplir : être âgé de plus de 65 ans et résider à Rixensart. Précisons aussi que si une seule boîte jaune est délivrée par ménage, celle-ci peut toutefois recueillir les fiches de toutes les personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le même toit. Il suffit pour cela de demander un formulaire supplémentaire au pharmacien.