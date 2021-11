En ligne ou chez le producteur, les ventes de sapins démarrent très bien. Illustrations chez Sapins.be à Nivelles et à l’exploitation de Vantrimpont à Tubize.

Noël n’est que dans cinq semaines mais l’engouement pour les fêtes de fin d’année est déjà bien présent. D’année en année, l’esprit de Noël semble envahir toujours plus tôt les foyers et la crise sanitaire, qui a induit un retour à la maison, a sans doute encore renforcé cette tendance. L’euphorie se vérifie auprès des vendeurs de sapins de Noël qui sont déjà très sollicités, alors que les ventes viennent tout juste de démarrer.

Chez Sapins.be, société basée à Braine-l’Alleud et à Nivelles qui s’impose comme une référence dans la vente en ligne et la livraison de sapins de Noël en Belgique, les livraisons ont démarré il y a une semaine et les chiffres sont déjà très encourageants. " On enregistre une hausse de 40 % des ventes de sapins par rapport à l’année dernière à la même date et une hausse de 150 % si l’on prend en compte les décorations, indique Benoit Marquezy, cogérant. À ce jour, on a déjà vendu plus de 1 800 sapins, sur les 4 000 qu’on vend sur la saison. C’est positif car on avait déjà eu une très bonne saison en 2020."

(...)