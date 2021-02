Bonne nouvelle pour les quelque 6.000 patients des cabinets dentaires du Brabant wallon : la reprise de l’ASBL Santé et Participation est officiellement reprise par le groupe français “Avec” (anciennement Doctegestio), actif dans les secteurs de la santé et du médico-social, notamment. Les contours du projet porté par la société parisienne seront dévoilés aux employés en visioconférence ce lundi soir. Reste à voir si le groupe a l’intention de reprendre l’ensemble des employés.

Début janvier, l'ASBL Santé et Participation, qui gérait les sept centres dentaires du Brabant wallon (Braine-l’Alleud, Jodoigne, Louvain-la-Neuve, Nivelles, Perwez, Tubize et Wavre), avait fait aveu de faillite. Les finances, déjà fragiles avant la crise sanitaire, ne permettaient plus de poursuivre l'activité, avaient estimé les responsables. L'ASBL comptait plus de 6 000 patients, selon les administrateurs, employait 21 personnes et faisait appel aux services d’une vingtaine de prestataires indépendants.

Le curateur se réjouit de cette reprise rapide et totale. " Je suis content que plusieurs personnes ont manifesté l’intérêt , confie Antoine Braun. Il s'agit d'un candidat très sérieux et solide, qui s’est construit en rachetant des sociétés en difficulté sur le territoire français. En plus, il y a un souhait de réouverture de tous les centres, ce qui n'était pas le cas des autres candidats. "