La mauvaise nouvelle a été officialisée il y a quelques jours : les sept centres dentaires du Brabant wallon (Braine-l’Alleud, Jodoigne, Louvain-la-Neuve, Nivelles, Perwez, Tubize et Wavre), ferment définitivement leurs portes. Les effets de la crise sanitaire. "Avant l’arrivée du Covid, la situation financière de l’ASBL était délicate et on ne roulait déjà pas sur l’or non plus, confie Jean-François Fortemps, administrateur de l’ASBL. Depuis, on perdait 50 000 euros par mois par rapport à ce qu’on doit payer."