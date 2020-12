D’ici quelques semaines, la Province du Brabant wallon présentera son budget 2021. Un budget qui s’annonce compliqué à boucler : outre les conséquences de la crise sanitaire, l’institution devra assumer une plus grande partie du financement de la zone de secours, comme l’impose la Région wallonne. Dès l’année prochaine, elle sera obligée d’intervenir à hauteur de plus de 5 millions d’euros et à hauteur de 10 millions d’ici 2024.

Face à cette réforme, la Province devra inévitablement poser des choix. Dans quels postes va-t-elle puiser ? Du côté d’Ecolo Brabant wallon, on s’inquiète que l’on coupe de "manière linéaire" dans les subventions provinciales. " Malgré les difficultés liées à la crise que connaissent la très grande majorité des associations, la Province aurait pris la décision de diminuer l’ensemble des subsides qui leur est destiné ", s’inquiète la régionale Ecolo dans un communiqué.

Le président du collège provincial, Tanguy Stuckens ne dément pas mais déplore la sortie alarmante des écologistes. " S’inquiéter aujourd’hui, c’est ajouter de l’angoisse à l’incertitude envers les partenaires du Brabant wallon. Nous respectons pleinement nos partenaires et nous les réunissons virtuellement depuis plusieurs jours pour les informer en toute transparence de la situation dans laquelle nous sommes. Nous entendons pleinement préserver l’emploi et leur capacité à mener leurs missions d’intérêt public, tous secteurs confondus ."