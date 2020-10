C’est la tradition mais aussi la règle à Nivelles : les terrasses des établissements Horeca doivent être démontées après le week-end du Tour Sainte-Gertrude. Crise sanitaire oblige, il n’y a pas eu de Tour cette année et les cafetiers ont bien besoin de place en plus pour continuer à accueillir les clients tout en respectant les nouvelles mesures destinées à empêcher la propagation du coronavirus. Le démontage des terrasses ne va pas dans ce sens…

Aussi, ce week-end, le groupe Défi, qui siège dans l’opposition en terre aclote, a demandé à la Ville de se montrer plus souple et de laisser le secteur en difficulté exploiter les terrasses jusqu’à la fin de cette année. Cela permettrait aux cafetiers d’engranger quelques recettes en plus, mais aussi aux consommateurs d’être davantage en sécurité puisqu’on sait que le risque de contamination est plus important lorsqu’il y a des rassemblements dans des endroits clos.