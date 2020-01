Un chantier de cinq mois, qui se fera exclusivement la nuit.

Les toitures des auvents des quais de la gare d’Ottignies seront remplacées, du 27 janvier au 12 juin, annonce la Ville sur son site internet (www.olln.be). La SNCB est maître d’ouvrage pour la réalisation de ces travaux.

La gare d’Ottignies étant la deuxième gare la plus fréquentée de Wallonie, la Ville souhaite clarifier certains points concernant ce chantier qui se fera de nuit. Le travail se fera quai par quai. Les toitures des auvents seront démontées et de nouvelles toitures placées dans la foulée, pour éviter aux usagers du train les désagréments liés aux intempéries.

Il faut compter environ quatre jours de travail pour le démontage et douze jours pour le placement du nouvel auvent. Ces délais pourront être adaptés en fonction des quais et de la longueur des toitures. Les panneaux de la toiture des auvents actuels contenant de l’amiante, la Ville s’est montrée très attentive et exigeante à l’égard du maître d’ouvrage concernant la mise en œuvre de ces travaux et la gestion de ce déchet dangereux. La Ville confirme que le maître d’ouvrage (SNCB) et le maître d’œuvre (Laurenty) ont donné toutes les assurances nécessaires quant à la qualité, la prudence et le suivi du travail qui sera réalisé.