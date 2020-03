La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) est furax. Elle a reçu il y a quelques jours une ébauche de brochure de la part du SPW Mobilité et Infrastructures concernant la signalisation des véhicules agricoles, dans le but de sécuriser certains axes routiers dont la N25, et certaines recommandations ne sont pas du tout à son goût.

Le document commandé par le cabinet de la ministre de la Sécurité routière Valérie De Bue reprend des obligations légales, déjà émises dans une brochure de 2013 validée à l’époque par la FWA, mais également une série de nouvelles recommandations. L’une d’elles a fait bondir le syndicat agricole. Voilà ce qu’elle prévoit : "pour une plus grande sécurité, lorsque le véhicule circule sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont réservées à chaque sens de circulation et où la vitesse maximale autorisée est de plus de 90 km/h, il est accompagné à l’arrière par un véhicule d’avertissement équipé de gyrophare."