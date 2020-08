Vers 10h15, un train qui reliait Louvain-la-Neuve et Bruxelles-Midi a heurté la remorque d'un tracteur qui se trouvait en partie sur les voies. Un engin de chantier du type tracteur, avec une remorque, opérait un demi-tour le long des voies ferroviaires dans le cadre du chantier du RER, explique Infrabel. Lors du demi-tour, la remorque s'est retrouvée sous l'emprise des voies et a été percutée par un train qui reliait Louvain-la-Neuve et Bruxelles-Midi.

Le train accidenté s'est immobilisé en gare de Hoeilaart. Aucun blessé n'est à déplorer et les voyageurs ont pu descendre du train.

Seule une voie est disponible entre Ottignies et Bruxelles, ce qui laisse présager des retards, avertit Infrabel. La durée des perturbations est inconnue et dépend des dommages causés au train.