La CSC Services publics a écrit une lettre ouverte à la ministre Céline Tellier.

Même si elle ne semble plus à l’ordre du jour dans l’immédiat, la réouverture des recyparcs dont on parlait pour la semaine prochaine a provoqué l’inquiétude des travailleurs d’inBW. La CSC Services publics a ainsi écrit une lettre ouverte à la ministre wallonne en charge de la matière, Céline Tellier, au nom de 55 préposés et agents travaillant dans les recyparcs de l’intercommunale inBW.

Les conditions dans lesquelles se produira, tôt ou tard, une réouverture, posent question à ceux qui seront en première ligne.

" Même si ce n’est que pour reprendre certaines matières telles que le papier/carton ou les déchets verts, les usagers ne vont absolument rien respecter comme injonction, écrit la CSC. Dans le contexte de confinement, les préposés ne sont ni en mesure, ni habilités à faire respecter la sécurité au sein des recyparcs ."

Et l’affluence que générera inévitablement la réouverture rendra sans doute difficile le respect des consignes sanitaires.

" Il n’y a pas de douches sur tous les sites, pas de local adapté pour les pauses obligatoires, pas de lavabos adaptés pour se laver les mains, affirme encore la CSC dans sa lettre ouverte. À la minute où nos parcs ouvriront, nous exigerons la venue de l’inspection des lois sociales ainsi que celle du bien-être."

Dans la journée de jeudi, un accord a été trouvé entre les syndicats et l’Intercommunale, pour ne pas ouvrir les recyparcs au grand public la semaine prochaine mais pour collaborer avec les communes, une fois par semaine (lire ci-contre).

"Nous nous réjouissons que la direction de l’inBW a compris les inquiétudes de ses agents et travaille de concert avec les organisations syndicales pour sortir de cette crise ", a réagi la CSC.