Ce lundi 23 mai, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Nivelles prendra une décision quant à la poursuite, ou non, de deux anciens employés de la commune de La Hulpe. Tous deux sont soupçonnés d’avoir utilisé du personnel et du matériel de la commune à des fins personnelles, pendant les services et en dehors. L’information est révélée par nos confrères du Vif/L’Express.

Que s’est-il passé exactement ? Selon Le Vif, Thierry Godefroid prend fonction en 2018 en tant que directeur général de la commune lorsqu’il constate, avec le nouveau directeur du service Travaux de la commune, de sérieux dysfonctionnements au sein de ce service de cette petite commune bourgeoise du Brabant wallon.

Après une enquête menée en interne, basée sur le témoignage d’une quinzaine de personnes, le nouveau directeur rend ses conclusions au collège échevinal. Elles semblent sans équivoque : "Une confusion totale réside depuis plusieurs années entre les affaires du directeur du service des Travaux et la gestion des travaux communaux. […] Le dépôt communal commençait sa deuxième vie après les heures de service et le matériel communal était en libre-service" , lit-on dans Le Vif, qui a eu accès au rapport.

Toujours selon nos confrères, ses conclusions sont formelles : les ouvriers communaux devaient travailler, après leurs heures de travail, pour le compte du directeur des Travaux et chez certains membres du personnel de la commune. "En cas de refus, ils étaient sanctionnés, voire menacés de licenciement", relate encore le rapport, qui évoque même "un système quasi mafieux".

Contacté par nos soins, Thierry Godefroid s’est refusé à tout commentaire, sinon que l’article du Vif/L’Express correspond au rapport qu’il avait fourni à la commune à l’époque. Il a également rappelé qu’il est arrivé en 2018, soit après les faits dénoncés. D’après lui, c’est l’ancien chef ouvrier qui se serait rendu complice, voire coauteur des faits, et aurait profité à titre personnel de prestations d’ouvriers communaux et de matériel appartenant à la commune.

De son côté, le bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister (MR), se refuse à tout commentaire. Si ce n’est qu’il portera plainte contre X pour violation du secret de l’instruction. La commune s’est portée partie civile. Maître Antoine Leroy, le conseil de la commune, se range derrière l’avis du procureur du Roi. "Je suis favorable à une mise en examen des deux suspects, compte tenu du nombre suffisant de preuves à leur encontre", assure-t-il à La DH.

Comme le rappelle Le Vif, l’affaire sera examinée lundi prochain devant le tribunal correctionnel de Nivelles. Les deux anciens membres du personnel la hulpois nient les faits.