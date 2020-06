Les deux routes du réseau régional traversant l'entité de Nivelles seront en travaux durant cet été.

Le SPW Mobilité et Infrastructures profitera de la période estivale et des congés scolaires pour entreprendre des travaux sur la N27 et la N28, deux routes du réseau régional traversant l'entité urbaine de Nivelles, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué. Durant la première moitié du mois de juillet, du 1er au 17, un premier chantier s'attaquera au boulevard de la Dodaine et à une partie du boulevard Charles Van Pee (N27). Les deux tronçons feront respectivement l'objet d'un chantier de raclage/pose en deux et trois couches, visant à doter ces portions de voirie d'un nouveau revêtement. Les travaux se feront sur une bande à la fois et le sens de circulation sera maintenu vers Waterloo.

Le chantier de la N28 se déroulera quant à lui du 6 au 17 juillet et s'étendra du carrefour formé avec le Vieux Chemin de Braine-le-Comte au carrefour formé avec la rue du Mont-St-Roch. Ces deux carrefours ne sont eux-mêmes pas concernés par les travaux. Il s'agira également d'un chantier de raclage/pose sur deux couches. Le tronçon sera fermé à la circulation et uniquement accessible aux riverains.

Ensuite, un autre chantier de réfection est prévu sur la N27 sur le tronçon de l'Avenue de la Tour de Guet. Il commencera le 4 août pour se terminer le 31 août et s'étendra depuis le parking du Collège Sainte Gertrude jusqu'au carrefour à feux de la rue Sainte Barbe. Les travaux réalisés consisteront en un raclage/pose sur deux couches avec démolition des bandes de contrebutage subsistant le long de la voirie. Les travaux seront entrepris sur une bande à la fois et le sens de circulation sera maintenu vers le R24/Mons.

Une dernière intervention au niveau du carrefour formé par les Boulevard Charles Van Pee (N27) et l'Avenue Général Jacques (N93) reste à planifier. Elle devrait avoir lieu durant un week-end de la fin août ou du mois de septembre.

Lors de chacun de ces chantiers, des plans de déviation seront mis en place de façon à orienter les usagers pendant la durée des travaux. Comme il s'agit d'axes importants, notamment en matière d'accès aux pôles éducatifs que sont les Collège Sainte Gertrude et l'Institut Provincial d'Enseignement Technique, le SPW Mobilité et Infrastructures a planifié les chantiers de réfection de ces voiries pendant les vacances d'été.

L'ensemble de ces travaux réalisés à Nivelles pour le compte du SPW Mobilité et Infrastructures mobilise un budget 715.000 euros, pris en charge par la Wallonie dans le cadre des budgets affectés à l'entretien des infrastructures routières.