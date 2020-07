Le confinement aura eu quelques conséquences inattendues, comme celle de pousser davantage les citoyens vers la mobilité douce. Une très bonne chose qui se heurte parfois à des réalités dangereuses, comme l’a expliqué Christian Chatelle, le chef de groupe Défi Rixensart, lors du dernier conseil communal.

" Les dernières statistiques concernant les accidents qui impliquent des usagers faibles ont augmenté de 18 % entre 2018 et 2019 (NdlR, de 42 accidents à 51). Au niveau des victimes ‘usagers faibles’, on en dénombre 20 pour Rixensart au cours de l’année passée : 11 piétons, 7 cyclistes et 2 cyclos sans permis. Des chiffres interpellants, car bien plus élevés que ceux de nos communes voisines de Lasne et La Hulpe."