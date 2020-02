Villers vivra un week-end entier au rythme des tambours de gilles et des confettis.

C’est parti pour la saison des carnavals en Brabant wallon ! Vendredi, dans les écoles communales en journée et à l’hôtel de ville en soirée pour le lancement officiel des festivités, gilles et mam’zelles ont déjà dansé, toutes plumes dehors, accompagnés de leurs musiciens pour annoncer l’arrivée du printemps. Comme le veut la tradition, c’est Villers-la-Ville qui ouvre le bal, avant Nivelles le week-end prochain.

Ce samedi dès midi, les enfants qui veulent être grimés pour participer au cortège enfantin peuvent l’être gratuitement à l’école de Villers. Le cortège, lui, partira à 14 h depuis le centre du village, aux côtés de Marie Doudouye, pour rejoindre le chapiteau une heure plus tard. Un spectacle gratuit sera offert aux enfants avant l’incontournable bataille de confettis, suivie de l’élection de la princesse et du prince du carnaval, ainsi que de leurs dauphins.

À partir de 20 h, la soirée du carnaval sera lancée sous le chapiteau avec un thème on ne peut plus clair et carnavalesque : "No limit Party" !

Dimanche, les groupes composant la première cavalcade de la saison se rassembleront à partir de midi (attention aux interdictions de circulation entre le centre du village et l’abbaye et dans les rues adjacentes). Le cortège, précédé par les gilles locaux, les Bossus du Rampiont, partira aux alentours de 14 h. Les groupes devraient rentrer au chapiteau vers 17 h 30 et le rondeau final des gilles est annoncé vers 20 h.