Pas de problème objectivé en matière de sécurité routière pour les cyclistes aclots.

Lors du conseil de police de la zone Nivelles-Genappe, cette semaine, Laurie Semaille (MR) a interpellé le commissaire divisionnaire Pascal Neyman sur l’augmentation de l’utilisation des vélos comme mode de déplacement quotidien. De plus en plus de citoyens optent pour ce moyen plus respectueux de l’environnement mais ces derniers déplorent également un manque de sécurité lorsqu’ils circulent sur les voiries.

Le chef de zone s’est procuré les chiffres des accidents déclarés à ses services en 2018 et 2019, et ils ne montrent pas un souci particulier. En 2018, il y a eu 13 accidents impliquant des cyclistes avec un autre véhicule. Et l’an dernier, ce sont 10 accidents qui ont été signalés à la zone de police, dont 9 avec un autre véhicule et un impliquant un cycliste seul.

"Au vu des chiffres, on ne peut pas parler d’un problème de sécurité objectivé, a répondu le commissaire divisionnaire. Par contre, sur certains axes où la circulation peut être importante, je ne doute pas que subjectivement, les cyclistes se sentent en insécurité."

La conseillère nivelloise a également demandé quelques chiffres à propos des vols de vélos. Il ressort de la réponse apportée par la police que contrairement à ce qui pouvait se passer il y a une dizaine d’années, il ne s’agit plus vraiment d’un phénomène anecdotique. Nivelles, comme d’autres communes où sont implantées des gares importantes, est bien touchée par des épidémies de vol de vélo.

On a recensé 30 faits du genre en 2016, 28 en 2017, 42 en 2018 et 34 en 2019. Une des explications avancées par le bourgmestre Pierre Huart est le prix parfois important des vélos modernes, électriques notamment, qui pousse les préjudiciés à déposer plainte en cas de vol alors que ce n’était pas forcément le cas auparavant.