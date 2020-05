Les policiers réorientent leurs missions et vont progressivement réintégrer les bureaux.

Durant toute la durée du confinement, les policiers du Brabant wallon ont effectué un nombre incalculable de patrouilles et de contrôles routiers pour vérifier la nature des déplacements et faire respecter l’interdiction de rassemblements, distribuant des procès-verbaux par milliers.

Mais avec l’amorce du déconfinement ce lundi, avec la réouverture des commerces et la possibilité de voir quatre membres de sa famille, les déplacements sont plus fréquents et les excuses sont désormais toutes trouvées. Cette semaine, on franchira une étape supplémentaire avec la reprise des cours pour une partie des élèves et des marchés hebdomadaires.

(...)