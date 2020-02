Dans certaines zones, il manque jusqu’à 15 % du cadre organique, soit 20 policiers…

Les zones de police du Brabant wallon sont en sous-effectifs. Ce n’est pas neuf mais le problème est de plus en plus criant. Si bien que certaines zones peinent à assurer leurs missions de base. Les cadres organiques fixent pourtant le nombre d’effectifs à atteindre et les budgets sont là. Mais dans les faits, le cadre est souvent loin d’être rempli.

Citons quelques exemples. À Ottignies-Louvain-la-Neuve, il manque 20 policiers sur les 135 prévus par le cadre organique, soit 15 % du cadre. Dans la zone des Ardennes brabançonnes, composée des communes de Beauvechain, Grez-Doiceau, Incourt et Chaumont-Gistoux, il y a 83 personnes sur les 91 prévues. Et parmi elles, on peut estimer qu’il y en a 72 réellement actives, les autres étant en maladie longue durée, blessées, en temps partiel, en congé de maternité, etc. Idem dans la zone Orne-Thyle qui couvre les communes de Villers-la-Ville, Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert, Chastre et Walhain, où il n’y a que 65 policiers au lieu des 77 nécessaires, soit 16 % du cadre. Et parmi ces 65 personnes, elles sont environ 60 à se rendre au commissariat tous les jours.